شاومي تنجح في تقديم حساس بصمة تحت شاشات LCD

أعلنت (ردمي) Redmi – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي الصينية – اليوم الاثنين أنها تمكنت من تضمين حساس بصمات الأصابع تحت شاشات (إل سي دي) LCD، مما يُبشر برؤية هذه الميزة التي كانت حكرًا على نوع واحد من الشاشات في جميع الهواتف تقريبًا.

وكانت تقنية حساس البصمة تحت الشاشة قد بدأت في الظهور منذ نحو عامين، وكانت شركة (فيفو) Vivo الصينية أول من قدمها في هاتف (فيفو إكس20 بلس يو دي) vivo X20 Plus UD الذي أُطلق في شهر كانون الثاني/ يناير 2018. ثم أُطلق العديد من الهواتف التي تدعم الميزة، ولكن شيئًا واحدًا كان يجمعها، وهو شاشات (أولد) OLED، إذ لم يكن ممكنًا دعم الميزة في شاشات LCD.

واليوم، قال مدير علامة (ردمي) التجارية (لو ويبنج): إن الشركة نجحت في تنفيذ حساس بصمة تحت شاشة LCD، وقد نشر مقطع فيديو يُبرهن فيه على ذلك من خلال تضمين التقنية في نموذج لهاتف (ردمي نوت 8 برو) Redmi Note 8 Pro.

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يُشار إلى أن السبب الذي كان يمنع شاشات LCD من دعم حساس البصمة الموجود تحت الشاشة هو أنها تحتاج إلى ضوء خلفي لعرض الصورة، وقد يتداخل ذلك الضوء مع حساس البصمة البصري. ولكن قسم البحث والتطوير التابع لـ (ردمي) تمكن من تجاوز هذه المشكلة، وهو الآن يعمل على تقديم الميزة لاعتمادها في الهواتف الذكية.

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هذا؛ ولم تكشف (ردمي) عن اسم أول جهاز بشاشة LCD مع حساس بصمة تحتها. ولكن قد تطلق الشركة هواتف Redmi المقررة لعام 2020 مع هذه الميزة.