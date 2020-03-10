شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يخطئون فى تصنيف نجم قابل للانفجار ويؤكدون: لن ينطفئ قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجريت مؤخرا أن النجم الأحمر العملاق الذى يسمى Betelgeuse لن يتحول إلى نجم متفجر "سوبرنوفا"، ولا يخفت ضوؤه كما كان متوقعا، ففي ورقة بحثية تم قبولها في مجلة Astrophysical Journal Letters وبالتعاون مع علماء الفلك في مرصد Lowell، تم الإبلاغ عن درجة حرارة سطح النجم، التي تبين أنها عالية جدا بالقدر الذى لا ينبىء بأى نهاية للنجم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف العلماء، أن رصد ما كان يحدث للنجم من ضعف في اشراقه، لم يكن إلا مجرد غبار قليلاً، فقد تم اكتشاف سحابة من الغاز والغبار تعوق جزئيًا رؤية الأرض للنجم العملاق.



رصد النجم الخافت

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وكان النجم العملاق في العام الماضي، بدأ في التعتيم، مما أثار بعض التكهنات بأنه على وشك الانفجار، ولكن تمت ملاحظة أن النجم بدأ حاليا في استعادة بعض سطوعه القديم، وتشير دراسة جديدة أجرتها جامعة واشنطن إلى أن التعتيم جاء من سحابة ترابية.

وجد الفريق أنه كان أكثر سخونة مما يتوقعون، لذلك من المحتمل أن يكون قد دفع بعض المواد، ثم تشكلت هذه المادة كغيمة من الغاز والغبار الذي يوجد أمام النجمة كما ترى من التلسكوبات من الأرض، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى جعل النجم يبدو أغمق حتى تحركت السحابة.

وعملت إميلي ليفيسك من جامعة واشنطن وفيليب ماسي من مرصد لويل في البحث، حيث فحصوا الملاحظات من Betelgeuse التي اتخذت في 14 فبراير في فلاجستاف بأريزونا، وتم متوسط ​​درجة حرارة السطح للنجم، ووجدوا أنه "أكثر دفئًا" مما كان متوقعًا.

ويقول علماء الفلك إن النجوم العملاقة الحمراء الضخمة تميل إلى التخلص من بعض المواد من طبقاتها الخارجية من وقت لآخر، وهذا ما حدث للنجم مما جعل العلماء يشكون في انطفاءه مسبقا.