شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما العلاقة بين سبات الدببة والتغير المناخى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت الدببة من جميع أنحاء العالم من وضع السبات قبل أكثر من شهر من الموعد المحدد بعد واحد من أكثر فصول الشتاء حرارة في تاريخ البشرية، حيث أعلن سفيتلانا أكولوفا، الرئيس التنفيذي لحديقة الحيوان موسكو، أن حديقة الحيوان تستعد لخروج اثنين من الدببة في جبال الهيمالايا المحتجزين في حديقة الحيوان من السبات قبل أكثر من شهر من الموعد المتوقع فى أبريل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأ موظفو حديقة الحيوان على مدار الساعة في مراقبة الدببة خلال شهر فبراير، ولاحظوا أنهم أكثر نشاطًا بكثير من المعتاد، مما يشير إلى أنهم على استعداد للخروج من وضع السبات التام.



الدب

وقال أكولوفا في بيان نشرته صحيفة موسكو تايمز: "علماء الحيوان يستعدون لاستيقاظ الدببة في وقت مبكر بسبب الشتاء الدافئ بشكل غير طبيعي".

كما أنه لتجنب صدمة الجهاز الهضمي في الدببة، أعدت حديقة الحيوان مجموعة ثابتة من الوجبات الصغيرة، وستتناول الدببة وجبات متكررة، ولكنها منخفضة السعرات الحرارية من التفاح والكمثرى والسلطة والخضروات، في حين ستتم إضافة المكونات الأساسية مثل العسل والسمك والمكسرات تدريجياً إلى هذا المزيج.

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كما أن تقارير مماثلة عن الدببة التي خرجت من السبات المبكر جاءت من مناطق أخرى في روسيا ومن جميع أنحاء العالم.



الدببة

استيقظ الدب ماشا المقيم في حديقة الحيوان في المدينة قبل شهر من الموعد المحدد له في فورونيج، بعد أن لاحظ عمال حديقة الحيوان أن حالة السبات كانت خفيفة بشكل غير عادي وكان الدب أكثر حساسية للأصوات من المعتاد.

كما حدث شيء مماثل مع اثنين من الدببة البنية في حديقة حيوان كوركيساري في هلسنكي بفنلندا، والتي استيقظت في منتصف فبراير بعد شهرين فقط من السبات.

وجدير بالذكر أنه عادةً ما يكون الدببة في سبات لمدة أربعة أو خمسة أشهر سنويًا، على الرغم من أن بعضها يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ثمانية أشهر.