شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. كيفية التبديل بين حساباتك المتعددة على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في بعض الأحيان يمتلك المستخدم أكثر من حساب على شبكة تويتر، وهو ما يدفعه أحيانا للرغبة في التبديل من حساب إلى آخر، حيث يمكن استخدام التطبيق على الويب أو الهاتف للتبديل بسهولة من حساب إلى آخر، حيث يمكنك التبديل لما يصل إلى 5 حسابات مختلفة، وفيما يلي نعرض كيفية القيام بذلك بكل سهولة كما يلى:

عبر هواتف أيفون

- انتقل إلى تطبيق تويتر في هاتف أيفون.

- اضغط على صورة حسابك في الركن الأيسر العلوي.

- من القائمة الجانبية، اضغط على النقاط الثلاث على يمين حسابك الحالي.

- من القائمة في الجزء الأسفل من الشاشة، اضغط على خيار (إضافة حساب موجود)، أو يمكنك إنشاء حساب جديد.

- أدخل بيانات حسابك، ثم اضغط على (تسجيل الدخول) Log in.

- كل ما عليك فعله للتبديل بين الحسابات في تويتر هو فتح القائمة الجانبية

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- ثم اضغط لفترة طويلة على صورة حسابك الحالي لإظهار أيقونات الحسابات الأخرى في أسفل الشاشة للاختيار من بينها.

عبر هاتف أندرويد:

-انتقل إلى تطبيق تويتر في هاتف أندرويد.

- اضغط على صورة حسابك في الركن الأيسر العلوي.

- من القائمة الجانبية، اضغط على السهم المتجه للأسفل بجانب اسم الحساب.

- اختر (إضافة حساب موجود)، أو يمكنك إنشاء حساب جديد.

- أدخل بيانات حسابك، ثم اضغط على خيار (تسجيل الدخول).

- يمكن الآن استخدام حساب أخرمن خلال فتح القائمة الجانبية واختر أيقونة الحساب الآخر، إذا كان لديك أكثر من حسابين، استخدم السهم المتجه للأسفل بجوار اسم الحساب للوصول إلى جميع الحسابات للاختيار من بينها.