شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيل المقبل من ساعة أبل الذكية يدعم معرفة مستوى الأكسجين فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة أبل حاليا على الإصدار القادم من ساعتها الذكية، حيث تضيف عملاق التكنولوجيا مميزات أكثر لمراقبة صحة المستخدمين في هذا الإصدار، والتى يأتي من ضمنها مستشعر لقياس مستوى الأكسجين في الدم، حيث تسعى أبل لتحسين كفاءة ساعتها الذكية لدعم المستخدمين بكفاءة أعلى في المميزات الصحية، لذا تستعد الشركة لإضافة مزيد من التقنيات في Series 6.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم رصد ميزة استشعار مستوى الأكسجين في الدم في التعليمات البرمجية الخاصة بتحديث iOS 14، وترتكز الميزة الجديدة على عرض إشعارات صحية تظهر مستوى الأكسجين، حيث يظل مستوى الأكسجين في مستواه الطبيعي ما بين 95% إلى 100%، بينما تبدأ الساعة في دفع الإشعارات في حالة انخفاض مستوى الأكسجين عن 95%.

كما يمكن أيضا لهذه الميزة أن تدعم المستخدم في متابعة نقص الأكسجين نتيجة لفقر الدم، والتي قد تؤدي إلى جلطات أو نوبات قلبية للمستخدم، فيما يتوقع أن تحاكي الميزة الجديدة ميزة ECG الحالية في ساعة أبل، والتي ترصد كهربية القلب وتعمل على تنبيه المستخدم عند رصد تغيير في معدل ضربات القلب.

لكن بحسب التقرير، فإن التسريبات الجديدة لم تكشف عن توفير ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم في الإصدار الحالي من ساعة Series 5، إلا أن التسريبات تشير إلى أن أبل ستدفع هذه الميزة في ساعة Series 6 وتحديث WatchOS 7 للعام 2020.