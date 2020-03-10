شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تدعى قدرتها على بناء منازل مقاومة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ادعت شركة روسية أنها تعمل على إنشاء مخبأ مصمم لحماية سكانه من فيروس كورونا، حيث قالت Modern House وهي شركة روسية تقوم ببناء منازل تقليدية ولكنها تحلم أيضًا بملاجئ خاصة بالأحداث المفاجئة أن بعض المنازل التى تقوم بتصميمها قد تساعد أصحابها على النجاة من انهيار الحضارات.

وبحسب موقع metro البريطانى ففى وقت سابق من هذا العام كشفت عن مبنى مستوحى من سيارة Tesla Cybertruck من Elon Musk، وفيما يتعلق بالمنزل الواقي من كورونا، قالت الشركة: "بناءً على طلب العملاء يتم تطوير نظام حماية ضد فيروس كورونا والذي يحمل اسم CyberHouse الأصلى هو منزل مصمم لتحمل نهاية العالم".

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وأوضحت الشركة أن المنزل يمتلك جدرانا مائلة المصنوعة من الخرسانة المسلحة المتجانسة والفولاذ المتين تقلل من التأثيرات الخارجية، كما يتم توفير الأمن أيضا من خلال النوافذ المدرعة، والأقفال المعدنية، كما يتم تنظيم نظام درجة حرارة المنزل عن طريق مضخة الحرارة الأرضية المستقلة وفى منتصف المنزل يوجد مصعد سيارة، كما يمتلك المنزل سقفا زجاجيا على مستوى علوى، وتبلغ مساحة المنزل 3230 قدم مربع.

وقد تم تصميمه لإقامة مريحة تتسع لستة أشخاص، فى ظروف قاسية، يمكن زيادة عدد السكان إلى 10.