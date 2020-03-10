شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل يدعو للعمل من المنزل خوفا من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل مذكرة للموظفين، جاء فيها أن أبل تبذل مجهودا كبيرا لتقليل الكثابة البشرية ولهذا سيتم تطبيق سياسة العمل عن بعد في المناطق التي تتميز بانتشار فيروس كورونا بها، فيما وصف "كوك" فيروس كورونا بأنه حدث غير مسبوق وشجع كوك موظفي الشركة الأمريكية في العديد من مكاتبها المنتشرة في أنحاء العالم بالعمل عن بعد خوفا من تفشي كورونا.

وبحسب صحيفة Axios الأمريكى، فجاء في المذكرة عدد من الأماكن التي يجب على موظفي أبل هناك العمل فيها عن بعد، مثل بعض المدن الأمريكية إلى جانب مكاتب الشركة في فرنسا واليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة، وبحسب المذكرة التى تم ارسالها لفروع أبل المنتشرة في العالم، فإن العاملين بالشركة الذين سيعملون عن بعد من منازلهم، سوف يستمرون في تلقي أجورهم كما لو كانوا يعملون من مكاتب الشركة.

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كما طلب كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل الموظفين المصابين بالحمى أو السعال بتجنب القدوم إلى العمل إلى أن يتعافوا، كما تم توجيه نصائح لهم مثل وغسل أيديهم أكثر الوقت، وعدم لمس وجههم، واتباع إجراءات الحجر الصحي بعد عودتهم من المناطق التي تعاني من إصابات.

فيما تسعى أبل لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية خوفا من تفشي فيروس كورونا، حيث قامت الشركة خلال الشهر الماضى بإغلاق جميع متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها في الصين كما قيدت سفر موظفيها للمناطق الأكثر تضررا بالفيروس حفاظا على سلامتهم وقد يؤدي كورونا لتأجيل أو إلغاء بعض أحداث أبل القادمة.

كما أخبرت شركة أبل المستثمرين بأنها قد لا تستطيع الوصول للإيرادات الفصلية المتوقعة خلال الربع الثاني من هذا العام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على عمليات تصنيع الأيفون بوجه خاص وقطاع التكنولوجيا بوجه عام.