كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “SliderMini” منزلق الكاميرا مع تقنية الحركة السلسة وتطبيق التحكم بالهاتف الذكي

متابعة-سنيار: SliderMini عبارة عن شريحة كاميرا محمولة فائقة الصغر، توفر للمصورين منزلق كاميرا بمحرك بحجم الجيب سهل الاستخدام ومثالي للفيديو والتسلسل الزمني والتصوير الفوتوغرافي.

يأتي SliderMini كاملاً مع تطبيق الهاتف الذكي الخاص به، ويمكن استخدام شريحة الكاميرا الآلية مع الهواتف الذكية أو الكاميرات المدمجة أو كاميرات الفيديو أو DSLR أو الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا، مما يتيح لك إضافة إبداع إضافي لصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك كلما دعت الحاجة.

“توفر تقنية التحكم في المحركات المتطورة والدقيقة تحكما دقيقا وهادئا في الحركة على التوازن بين القوة والمدة والنعومة، ويعمل المحرك القوي وعزم الدوران على تمكين قدرة الحمل بسعة تصل إلى 33.33 رطل (15 كجم) (أفقيا) ، مما يتيح لك العمل بكفاءة مع أي هاتف وكاميرا و DSLR.

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بسمك 0.79 بوصة (2 سم)، ووزن 1.26 رطل (0.569 كجم)، يتلاءم SliderMini بسهولة مع أي حقيبة ظهر، وهو جاهز لتلبية احتياجاتك التصويرية في أي وقت وفي أي مكان، وهو صغير ولكنه مضغوط، وقائم بذاته، ولا يتطلب أي تجميع ولا بطارية خارجية، كما أن شكله أنيق وبسيط”.

لمزيد من المعلومات وقائمة كاملة بجميع الميزات والمواصفات المتاحة، انتقل إلى صفحة حملة التمويل الجماعي Indiegogo الرسمية لـ”SliderMini”.