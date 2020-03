تسريب معلومات جديدة حول كاميرات الهاتف +Motorola Edge

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تقم شركة موتورولا بإطلاق هاتف رائد جديد منذ فترة طويلة، ولكن تعتزم الشركة تغيير ذلك مع الهاتف +Motorola Edge. وكما رأيتم معنا جميعًا على الأرجح في الأسبوع الماضي، فقد حصلنا على مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيكون تصميم الهاتف +Motorola Edge من مختلف الزوايا، وأكدت لنا كذلك أن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف. وعلى ذكر الكاميرات، فقد حصلنا اليوم على معلومات جديدة من @TechDroider تفيد بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة موتورولا سيضم بالفعل ثلاث كاميرات في الخلف، وأن الكاميرا الأساسية ستمتاز بدقة 108 ميغابكسل.

وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية، فقد كشف لنا نفس المصدر كذلك أن الكاميرا الثانية ستضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل بينما ستضم الكاميرا الثالثة والأخيرة مستشعر بدقة 8 ميغابكسل. وفي الغالب، ستضم الكاميرا الثانية عدسة واسعة الزاوية بينما ستضم الكاميرا الثالثة عدسة مُقربة.

ووفقا للشائعات والتسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف +Motorola Edge سيضم شاشة بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، فضلا عن بطارية بسعة 5170mAh. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول الهاتف +Motorola Edge، فنحن لا نزال نجهل موعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف وبقية مواصفاته التقنية، ولكن نتوقع الحصول على هذه المعلومات في المستقبل القريب.

Motorola Moto EDGE+ Camera Specs

108+16+8MP Rear

25MP Front

Punch Hole Size is Ofcourse not that Small pic.twitter.com/1bhQqUtA4h