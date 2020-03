تسريب معلومات جديدة حول كاميرات الهاتف Huawei P40 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - المسرب الشهير @RODENT950 عاد إلينا من جديد مع مزيد من المعلومات حول كاميرا الهاتف Huawei P40 Pro. ووفقا له، فقد ذكر أن الكاميرا الأساسية للهاتف Huawei P40 Pro ستضم المستشعر Sony IMX700، وهو المستشعر الذي سيضم على الأرجح تكنولوجيا دمج البكسلات Quad Quad Bayer التي تقوم بدمج ثمانية بكسلات صغيرة لتشكيل بكسل واحد كبير.

هذا المستشعر يمتاز بحجم 1/1.28 إنش وبدقة 52 ميغابكسل. هذا المستشعر يقوم بإخراج الصور بدقة 13 ميغابكسل عن طريق دمج أربع بكسلات في بكسل واحد وإخراج الصور بدقة 3.25 ميغابكسل عندما يتم دمج ثماني بكسلات لتشكيل بكسل واحد. وعلى الرغم من إستخدام المصطح ” Bayer “، فهذا المستشعر يملك في الواقع فلتر الألوان RYYB بدلاً من الفلتر RGGB المعتاد.

وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية، فقد إتضح لنا كذلك الآن أن الكاميرا الواسعة الزاوية في الهاتف Huawei P40 Pro ستضم هي الأخرى مستشعر كبير بحجم 1/1.5 إنش من طراز Sony IMX650، وتبلغ دقته 40 ميغابكسل مع العلم بأنه يستخدم فلتر الألوان RGGB.

الشيء الأكثر إثارة للإهتمام بين كل هذا هو أن الهاتف Huawei P40 Pro سيضم كاميرتين مُقربتين، واحدة تمتاز بتقريب بصري يبلغ ×10، في حين تمتاز الكاميرا الثانية بتقريب بصري يبلغ ×3. وسيضم الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei كذلك مستشعر من نوع Time Of Flight ومستشعر حراري والذي سيساعد الكاميرات الأخرى على أداء مهامها. كل هذه الميزات تبدو مناسبة للهاتف Huawei P40 Pro Premium Edition الذي سمعنا عنه في الشهر الماضي، فالهاتف Huawei P40 Pro سيأتي على الأرجح مع كاميرا مُقربة تمتاز بتقريب بصري يبلغ ×5 فقط.

ستكشف شركة Huawei رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series في اليوم 26 مارس من شهر مارس الجاري، وسنتأكد ذلك الحين من كل شيء. بغض النظر عن Huawei P40 Lite و Huawei P40 Lite E اللذان تم الإعلان عنهما بشكل رسمي بالفعل.

Let's play some numbers

IMX700 52mp (Hexadeca Bayer) RYYB 1/1.28"

IMX650 40mp ultra wide Cine RGGB 1/1.5"

3x optical tele zoom

10x optical dual prism periscope zoom with 2P1G lenses

Time of flight sensor

LED light

Color temperature sensor

microphone#HuaweiP40Pro pic.twitter.com/hUTDjob5Qs