Nubia Red Magic 5G سيأتي مع أزرار الكتف وميكروفون خاص للألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هاتف الألعاب Nubia Red Magic 5G في اليوم 12 من شهر مارس الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على إعلانات تشويقية جديدة من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE تؤكد لنا فيها أن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث عالي، وأزرار كتف حساسة للمس، فضلا عن ميكروفون مخصص للألعاب.

وبالنسبة للميكروفون الجديد المخصص للألعاب، فهو سيتواجد على الجانب الأيسر من الهاتف، وستتمكن الميكروفونات في الأعلى والأسفل من إلتقاط الصوت بغض النظر عن كيفية حملك للهاتف، وهذا ما سيكون مفيدًا أثناء الدردشة داخل الألعاب.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فنحن نعلم بالفعل أن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيضم معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبطارية بسعة 4400mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W، ومروحة للتبريد يمكنها بلوغ 15 آلف دورة في الدقيقة، على الأقل وفقا لما نشره الحساب الرسمي للعلامة التجارية Nubia على وسائل التواصل الإجتماعي. عمومًا، سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic 5G في اليوم 12 من شهر مارس الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.