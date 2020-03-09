ترجمة غوغل تضيف أربع لغات جديدة

أعلنت شركة غوغل عن إضافة خمس لغات جديدة لخدمة الترجمة “غوغل ترانزليت” لأول مرة منذ أربع سنوات.

وأوضحت الشركة الأميركية أن اللغات الجديدة يتحدث بها حوالي 75 مليون شخص، وتدعم خدمة غوغل المجانية حاليا 108 لغات بشكل إجمالي.

وأضافت أنه من الصعب الترجمة من لغات التي لا يتوفر بها سوى عدد محدود من النصوص على الويب، ولكن من خلال خوارزميات تعلم الآلة أضيفت خمس لغات جديدة، وهي لغة كينيارواند التي يتحدث بها حوالي 7.2 ملايين شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ولغة الأوريا التي يتحدث بها 38 مليون شخص في أوديشا في الهند.

بالإضافة إلى اللغة التتارية التي يتحدث بها حوالي 5 ملايين شخص في روسيا، وكذلك اللغة التركمانية التي تعد اللغة الرسمية لجمهورية تركمانستان، والتي يتحدث بها 6.6 ملايين شخص، وكذلك لغة الإيغور التي يتحدث بها حوالي 10 ملايين شخص في شنغنيانغ في الصين.

ونظرا لأنه من الصعب كتابة هذه اللغات بواسطة لوحة المفاتيح التقليدية، فإن شركة غوغل توفر لوحة مفاتيح افتراضية لهذا الحالات.