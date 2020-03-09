تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم سماعة ابل القادمة Powerbeats 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن صور إعلامية ثلاثية الأبعاد لسماعة ابل القادمة Powerbeats 4، حيث إستعرضت التسريبات تصميم وألوان السماعة المرتقبة.

رصدت مخططات لسماعة ابل Powerbeats 4 في تسريبات نشرت خلال الفترة الماضية، واليوم تقدم الصور الإعلامية ثلاثية الأبعاد نظرة أوضح لتصميم السماعة.

يأتي الجيل الرابع من سماعات Powerbeats بتصميم أقرب لسماعة Powerbeats Pro، إلا أن تصميم Powerbeats 4 يتميز بسلك يجمع بين جهتي السماعة، ومن المقرر أن تضم الجهة اليمنى من السماعة زر التحكم في الصوتيات، بينما يأتي الجانب الأيسر بزر التشغيل والمساعد الرقمي.

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وتشير التوقعات إلى أن سماعة Powerbeats 4 تضم شريحة H1 للصوتيات، كما تدعم عمر شحن يصل إلى 15 ساعة وتتميز أيضاً بتصميم أنيق، كما تدعم سماعة Powerbeats 4 تقنية الشحن السريع، مع دعم تشغيل صوتيات لمدة ساعة كاملة بعد شحن السماعة لفترة 5 دقائق فقط.

ومن المقرر وفقاً للصور أن تنطلق سماعة Powerbeats 4 بكلاً من ألوان الأسود، والأبيض، إلى جانب اللون الأحمر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول موعد الإعلان الرسمي لاحقاً.

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