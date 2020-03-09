شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تطور برنامجا للتعرف على الأشخاص أثناء ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة صينية أنها طورت أول تقنية للتعرف على الوجه يمكنها تحديد الأشخاص أثناء ارتداء الأقنعة، حيث تبنى العديد من المواطنين الصينيين أقنعة الوجه كوسيلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فيما تستخدم الصين بعضًا من أكثر أنظمة المراقبة الإلكترونية تطوراً في العالم، بما في ذلك التعرف على الوجه، وذلك بحسب موقع metro البريطانى.

لكن فيروس كورونا الذي ظهر في مقاطعة هوبي الصينية، أدى إلى أن يرتدي كل شخص تقريباً قناعًا واقي على أمل تجنب الفيروس، وهو ما يمثل مشكلة خاصة للمراقبة، إلا أن شركة Hanwang Technology Ltd، التي تحمل الاسم الإنجليزي Hanvon، قالت إنها قد أحدثت تقنية يمكنها التعرف على الأشخاص بنجاح حتى عندما يرتدون أقنعة.

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وقالت الشركة التي تتخذ من بكين مقرا لها إن فريقا من 20 موظفا استخدم التكنولوجيا الأساسية التي طورت خلال السنوات العشر الماضية وقاعدة بيانات تضم حوالي 6 ملايين وجه غير مقنّع وقاعدة بيانات أصغر بكثير من الوجوه المقنعة لتطوير التكنولوجيا.

وقال نائب رئيس الشركة أن التقنية الجديدة يمكنها تحديد هوية كل شخص في حشد يصل إلى 30 شخصًا 'خلال ثانية واحدة'، وأضاف "عندما يرتدي القناع، يمكن أن يصل معدل التعرف إلى حوالي 95٪، مما يضمن إمكانية التعرف على معظم الناس"، مضيفًا أن معدل النجاح للأشخاص دون قناع يبلغ حوالي 99.5٪".