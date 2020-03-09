شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع نسخة نادرة من نينتندو بلاى ستيشن بـ360 ألف دولار.. اعرف مين اشتراها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيع النموذج النادر من منصة نينتندو بلاى ستيشن Nintendo Play Station، والذى لم يطرح فى الأسواق أبدًا، مقابل مبلغ 360 ألف دولار فى مزاد علنى، وذلك بعد أن قرر مالكها الأصلى بيعها فى شهر فبراير عبر منصة المزادات العلنية Heritage Auctions.

وفاز جامع ألعاب الفيديو جريج مكليمور Greg McLemore، مؤسس موقعى Pets.com و Toys.com ، بالمنصة، متفوقًا على جامعين آخرين، بمن فيهم مؤسس شركة Oculus VR، بالمر لوكى.

وقال جريج مكليمور Greg McLemore : "أعتقد أننى حصلت على الكثير، وكان الأمر بالنسبة لى يستحق كل هذا العناء، خاصةً عندما تقترن بباقى مجموعتى، بحيث تحكى هذه المجموعة قصة أريد أن أنقذها من أجل المجتمع"، وتشتمل مجموعة مكليمور على ألعاب أركيد Arcade تعمل بقطع النقود المعدنية، مثل .Atari Pong

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ويُعتقد أن منصة نينتندو بلاى ستيشنNintendo Play Station هى النموذج الوحيد المتبقى لشراكة فاشلة بين شركتى سونى ونينتندو، وتعد المنصة اسمًا شائعًا لما كان يُفترض أنه إصدار من نظام Super Nintendo Entertainment System الذى يدعم الأقراص المدمجة.

وأعلن عملاقا ألعاب الفيديو فى عام 1991 أنهما سيعملان معًا، لكنهما أنتجا 200 منصة فقط قبل انتهاء الصفقة، وجرى تدمير النماذج الأولية الأخرى البالغ عددها 199 نموذجًا عندما انتهت الشراكة بين نينتندو وسونى رسميًا، وركزت سونى بعد ذلك على خطها من المنصات وأصدرت أول منصة بلاى ستيشن Playstation فى عام 1994.

وكانت منصة نينتندو بلاى ستيشن Nintendo Play Station مملوكة أصلاً من قبل أولاف أولافسون Olaf Olafsson، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Sony Computer Entertainment ، الذى استقال من شركة سونى فى عام 1996 وعمل فى شركة Advanta للخدمات المالية، وترك النموذج الأولى الوحيد المتبقى فيها عندما غادر فى عام 1999 للانضمام إلى تايم وارنر Time Warner