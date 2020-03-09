شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز أبحاث ناسا يطلب من الموظفين العمل من المنزل بعد اكتشاف إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز أميس للأبحاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في كاليفورنيا في وقت متأخر يوم الأحد أنه سيجعل موظفيه يعملون من المنزل حتى إشعار آخر بعد إصابة موظف بفيروس كورونا، وقالت الوكالة إنها تلقت تأكيدًا يوم الأحد بإصابة موظفها بـ COVID-19، وأضافت في بيان: "نعتقد أن التعرض في المركز كان محدودا لكن بسبب كثرة الحذر، مركز اميس للأبحاث سينتقل مؤقتا الى وضع عن بعد إلزامي حتى إشعار آخر."

وبحسب موقع TOI الهندى، فسيتم توفير إرشادات إضافية للموظفين الذين ليس لديهم معدات للعمل من المنزل أو الذين يعملون في المختبرات أو غيرها من المرافق التي تتطلب معدات تقنية مماثلة وذلك وفقا للبيان، كما سيتم السماح فقط للعاملين الأساسيين بالوصول إلى المنشأة لحماية الأرواح والممتلكات ووظائف المهام الحرجة، وفقًا لما ذكرته إحدى الشركات التابعة لناسا لـ CBS News.

فيما يعد المركز الموجود في موفيت فيلد في كاليفورنيا، هو واحد من عشرة مراكز ميدانية تابعة لناسا، والتى تقوم بإجراء البحوث والتطوير في مجال الطيران وتكنولوجيا الاستكشاف والعلوم.

وقد ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة إلى 114 ولاية في كاليفورنيا اعتبارا من يوم الأحد، بما في ذلك راكبان على متن السفينة السياحية جراند برينسيس التي ثبتت إصابتها قبل يومين، وعلى الصعيد العالمي، أصيب أكثر من 110،000 شخص بالفيروس وتوفي أكثر من 3800 شخص، حسب حصيلة رويترز لإعلانات الحكومة.