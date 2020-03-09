شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هجوم واسع على انستجرام بسبب فلاتر فيروس كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مستخدمو انستجرام لانتقادات بسبب إنشاء مجموعة متنوعة من الفلاتر المثيرة للجدل حول فيروس كورونا فى أعقاب الأزمة الصحية العالمية، إذ تشمل هذه الفلاتر التى يمكن استخدامها بقصص انستجرام أقنعة الوجه البسيطة وجزيئات الفيروس الأخضر المتوهجة التى تطفو حول وجه المستخدم.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتضمن البعض الآخر من الفلاتر مربعًا "يحدد ما إذا كنت ستقضى أو تموت من فيروس كورونا"، مع نص وامض يتحول بين "لا أكون آمنًا (حاليًا)" و "نعم، وداعًا".

بينما يضع واحدا من الفلاتر، التى تم إنشاؤها بواسطة smirnov.mikita ، كلمة "Coronavirus" بضوء النيون على وجه المستخدم، بينما يقوم فلتر آخر بتغطيتها بقروح ذات وجه أسود.

يمكن لأى مستخدم لانستجرام تطبيق هذه الفلاتر على قصته من خلال البحث عن "فيروس كورونا" بمعرض فلاتر انستجرام.

ومع ذلك، فإن الفلاتر تثير جدلاً، حيث انتقدها العديد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى لكونها "غير مناسبة"، إذ قال مستخدم يدعى KarenMAmouyal: "نحن نتحدث عن شيء يقتل الناس حاليا !! هذا غير مناسب تمامًا ".

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ومع ذلك ، يدعى بعض مطورى الفلاتر أنهم يستخدمونها لتوضيح كيف يمكن للناس منع الفيروس من الانتشار، إذ قال المطورgeekydiego: "أنا أستخدم تقنية الواقع المعزز لإنشاء فلتر على انستجرام من شأنه أن يجعل الناس على دراية بأصل فيروس كورونا وكيفية منع انتشاره!"

فى الأسبوع الماضى، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك المالكة لانستجرام، أنه سيوفر لمنظمة الصحة العالمية العديد من الإعلانات المجانية التى تحتاجها من أجل الاستجابة لفيروس كورونا، مؤكدا إزالى كافة المعلومات والأخبار الخاطئة عن فيروس كورونا لضمان عدم تضليل المستخدمين بشأن الفيروس ومخاطره.

ويتضمن ذلك الإعلانات التى تحاول "استغلال الموقف" ، مثل تلك التى تستخدم أقنعة الوجه غير الفعالة لزيادة المبيعات.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أقنعة الوجه تكون فعالة فقط عند استخدامها مع التنظيف المتكرر لليدين وغسل اليدين بالكحول أو الصابون والماء.

جدير بالذكر أصاب فيروس كورونا، الذى يُطلق عليه رسميًا اسم COVID-19 ، أكثر من 100000 شخص فى جميع أنحاء العالم حتى صباح اليوم الاثنين، مع ما يقرب من 3500 حالة وفاة.