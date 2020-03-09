شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أوبر العالمية تتخذ قرارا جديدا بعد تفشى فيروس كورونا.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت شركة "أوبر" للنقل التشاركي، أول قرار بشأن سائقيها وتفشي فيروس "كورونا" الجديد، حيث قررت إنشاء صندوق تعويضات جديد من نوعه، لتعويض السائقين المضارين بسبب تفشي الفيروس الجديد، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسى.

وأوضحت "أوبر" في بيان رسمي أنها قررت تعويض كافة سائقيها سواء لخدمات السيارات أو خدمات "أوبر إيتس"، إذا ما تم عزلهم من هيئات الصحة المحلية للشك في إصابتهم بفيروس "كورونا" أو إصابتهم فعليا بالفيروس.

وستمنح الشركة تعويضا للسائقين مدة العزل التي تصل إلى 14 يوما، وتعمل منظومة التعويض حاليا في المكسيك والمملكة المتحدة، وتنوي أن تدعمها لباقي دول العالم.

أما المتحدث باسم "ليفت" فقال إن التعويضات سيتم صرفها إلى السائقين المصابين أو المعزولين، وأنشأت لذلك صندوق جديد للتعويضات.

ولكن لن تمنح "أوبر" أو "ليفت" تعويضات للسائقين على التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، مثل قلة طلب السيارات في المدن التي تم تطبيق قرارات حظر عليها، وقالت إنها تدرس تلك المسألة حتى الآن.

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أعلنت الصين، اليوم الاثنين، التبرع بـ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، لدعمها فى تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة - إن التبرعات تهدف كذلك إلى مساعدة الدول النامية على تحسين قدراتها على الاستجابة المتعلقة بمكافحة الفيروس، مؤكدا التزام بلاده بتعزيز التعاون الدولى فى هذا الصدد.

وكانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "فضيلة الشايب" قد صرحت بأن 101 دولة ومنطقة سجلت حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 حتى صباح أمس الأحد، وأن تفشى الفيروس من الممكن أن يتباطأ أو يتراجع بشكل ملحوظ من خلال القيام بأنشطة قوية لاحتوائه والسيطرة عليه.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، قد أعلنت اليوم الاثنين، أنها تلقت تقارير عن 22 وفاة و 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أمس، ما رفع العدد الإجمالى فى شتى أنحاء البلاد إلى 3122 وفاة و80904 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس.