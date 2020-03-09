تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 27 من مارس لإطلاق هواتف Mi 10 وMi 10 Pro في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة شاومي اليوم على خططها لإطلاق هواتف Mi 10 وMi 10 Pro للأسواق العالمية يوم 27 من مارس، على أن يتم بث الحدث على شبكة الإنترنت.

كانت شركة شاومي قد قدمت سلسلة هواتف Mi 10 رسمياً في السوق الصيني في 23 من فبراير الماضي، حيث أكدت العملاق الصيني في إعلانها الأول على إطلاق الإصدارات الجديدة لأسواق أوروبا في حدث أخر يعقد لاحقاً.

بعد تأجيل شاومي إطلاق هواتف Mi 10 وMi 10 Pro للأسواق العالمية لفترة قصيرة، أعلنت الشركة رسمياً اليوم على عقد حدث في 27 من مارس لإطلاق الإصدارات الجديدة في الأسواق العالمية، على أن يتم بث الحدث على الشبكات الإجتماعية.

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ولقد جاءت كلاً من هواتف Mi 10 وMi 10 Pro بتصميم منحني في الشاشة، مع رقاقة معالج Snapdragon 865، ومستشعر سامسونج الرئيسي في الكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل، كما انطلقت الهواتف للسوق الصيني بمعايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، مع معايير UFS 3.0 في السعة التخزينية، كما تدعم الهواتف تقنية Wi-Fi 6.

من جانب أخر يأتي هاتف Mi 10 Pro بشاشة AMOLED بتصميم ثقب الشاشة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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