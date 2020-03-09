تكنولوجيا: ساعة ابل الذكية القادمة Series 6 تدعم إستشعار مستوى الأكسجين في الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على الإصدار القادم من الساعات الذكية، حيث تضيف عملاق التكنولوجيا مميزات أكثر لمراقبة صحة المستخدم في هذا الإصدار، يأتي من بينها مستشعر لقياس مستوى الأكسجين في الدم.

تسعى شركة ابل لتحسين كفاءة ساعتها الذكية لدعم المستخدمين بكفاءة أعلى في المميزات الصحية، لذا تستعد الشركة لإضافة مزيد من التقنيات في Series 6.

ولقد رصدت ميزة إستشعار مستوى الأكسجين في الدم في التعليمات البرمجية الخاصة بتحديث iOS 14، وترتكز الميزة الجديدة على دفع إشعارات صحية تظهر مستوى الأكسجين، حيث يظل مستوى الأكسجين في مستواه الطبيعي ما بين 95% إلى 100%، بينما تبدأ الساعة في دفع الإشعارات في حالة إنخفاض مستوى الأكسجين عن 95%.

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أيضاً يمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدم في متابعة نفص الأكسجين نتيجة لفقر الدم، والتي قد تؤدي إلى جلطات أو نوبات قلبية للمستخدم.

ومن المتوقع أن تحاكي الميزة الجديدة ميزة ECG الحالية في ساعة ابل، والتي ترصد كهربية القلب وتعمل على تنبيه المستخدم عند رصد تغيير في معدل ضربات القلب.

يذكر أن التسريبات لم تؤكد على دفع ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم في الإصدار الحالي من ساعة Series 5، إلا أن التسريبات تشير إلى أن ابل ستدفع هذه الميزة في ساعة Series 6 وتحديث WatchOS 7 للعام 2020.

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