Redmi تنجح في تضمين مستشعر بصمات الأصابع في شاشة LCD

فاطمة أيت طالب - دبي - مستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة شقت طريقها إلى الهواتف الذكية منذ عامين، حيث كانت Vivo أول شركة تُطلق رسميًا هاتفًا ذكيًا يستخدم هذه التكنولوجيا، وهذا الهاتف هو Vivo X20 Plus UD الذي تم إطلاقه في شهر يناير من العام 2018. ومنذ ذلك الحين، تم تبني هذه التكنولوجيا على نطاق واسع من قبل جميع الشركات المصنعة، ولكن المشكلة في هذه التكنولوجيا هي أنها لا تعمل سوى مع شاشات OLED، وهذا ما يعني بأنها لا تعمل مع شاشات LCD.

ومع ذلك، يبدو أن هذا سيتغير في المستقبل القريب، فقد أعلن اليوم مدير العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi، السيد Lu Weibing أن شركته نجحت في تضمين مستشعر بصمات الأصابع في شاشة LCD، وأظهر لنا كيف يعمل هذا المستشعر مع شاشة LCD في الهاتف Redmi Note 8 Pro.

كانت أكبر مشكلة مع شاشات LCD هي وحدة الإضاءة الخلفية التي تتداخل مع مستشعر بصمات الأصابع البصري. ومع ذلك، تمكن المهندسين في شركة Redmi من التغلب على هذه المشكلة وتعمل الشركة الآن على نقل هذه الميزة إلى مرحلة الإنتاج الضخم.

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في العام 2019، اكتشفت بعض الشركات في الصين كيفية وضع مستشعر بصمات الأصابع تحت شاشات LCD، ويبدو أن Redmi هي أول شركة مصنعة للهواتف الذكية ستقوم بتضمين هذه التكنولوجيا في هاتف موجه لعامة المستهلكين. ومع ذلك، ليست هناك حاليًا أي معلومات حول الموعد الذي سيصل فيه أول هاتف من شركة Redmi يستخدم هذه التكنولوجيا، ولكن نتوقع حدوث ذلك قبل نهاية هذا العام.