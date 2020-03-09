النسخة العالمية من الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 تحصل على تحديث Android 10 المستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Xiaomi مؤخرًا في إصدار تحديث Android 10 مع واجهة MIUI 11 للهاتف Xiaomi Mi Mix 3. نحن نتحدث عن تحديث Android 10 المستقر للنسخة العالمية من هذا الهاتف، وليس التحديث التجريبي أو تحديث النسخة الصينية.

تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Xiaomi Mi Mix 3 متاح حاليًا في ” مناطق مختلفة حول العالم “، ومن المفترض أن يصل هذا التحديث للمناطق المتبقية في قادم الأيام والأسابيع.

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إذا كنت محظوظَا بما فيه الكفاية للحصول على تحديث Android 10 الرسمي والمستقر على الهاتف Xiaomi Mi Mix 3الخاص بك، فتوقع أن ترى إشعارًا سيطلب منك تثبيت MIUI 11.0.3.0 QEEMIXM على هاتفك. هذا التحديث يبلغ حجمه 2 جيجابايت تقريبًا، وبمجرد تحميله وتثبيته، ستحصل أيضًا على الإصلاحات الأمنية لشهر فبراير، بالإضافة إلى مجموعة من التحسينات والإصلاحات المختلفة.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.