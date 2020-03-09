تكنولوجيا: تقرير يشير إلى تأجيل ابل موعد إطلاق هواتف iPhone 12 وiPhone 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على أن ابل تخطط لتأجيل موعد الإعلان عن هواتف iPhone 12 وiPhone 9 هذا العام، وذلك نتيجة لإنتشار فيروس كورونا الذي يؤثر بشكل ملحوظ على صناعة الهواتف الذكية.

يواجه إنتاج ابل هذا العام الكثير من العقبات بعد تفشي فيروس كورونا، ولقد كشف تقرير جديد عن المدة المتوقعة لتأخير إطلاق هواتف iPhone 12 وiPhone 9.

ولقد جاء التقرير الجديد اليوم عبر صحيفة بلومبرج بتحليل أجري عبر البنك الأمريكي، يؤكد على أن ابل ستؤجل الإعلان عن iPhone 12 لمدة شهر تقريباً، ولقد إرتكز التقرير على محادثات مع Elliot Lan وهي خبيرة في سلسلة التوريد.

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من جانب أخر أشار التقرير إلى أن ابل ستؤجل إطلاق هاتف iPhone SE2 لبضعة أشهر، وذلك نتيجة لمشكلات في التوريد وأيضاً إنخفاض الطلب على هواتف الأيفون في بعض الأسواق.

ولقد أشارت الكثير من التقارير إلى أن فيروس كورونا أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت الصناعية في الصين، وهي من المصانع التي تختص بإنتاج تكوينات هواتف الأيفون، من جانب أخر أكدت شركة Foxconn وهي من شركاء ابل، على أن منشآتها الصناعية لن تعود للعمل بطاقتها الكاملة حتى نهاية مارس.

وتشير التوقعات إلى أن ابل ستؤجل إطلاق هاتف iPhone 9 أو iPhone SE من الموعد الأول في شهر مارس، إلى مؤتمر أخر للشركة في شهر يونيو، وهو الموعد الذي تعقد فيه ابل مؤتمر المطوريين الذي سيؤجل أيضاً وفقاً لتقرير بلومبرغ الأخير.

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