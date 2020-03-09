تكنولوجيا: ملصق إعلاني جديد يكشف عن الألوان التي ينطلق بها هاتفي P40 وP40 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني لكشف النقاب قريباً عن الإصدارات الجديدة من سلسلة P40، واليوم يظهر هاتفي P40 وP40 Pro في ملصق إعلاني جديد يستعرض الألوان التي تنطلق بها إصدارات هذا العام.

ينطلق مؤتمر هواوي قبل نهاية الشهر الجاري من باريس للإعلان الرسمي عن هواتف P40، ولقد أكد ملصق إعلاني جديد على أن هواوي تقدم 5 من الإختيارات في ألوان سلسلة P40.

جاء الملصق الإعلاني الجديد عبر YashRaj، حيث يظهر هاتف P40 Pro بألوان البرتقالي، والبنفسجي، والأبيض، الأسود إلى جانب الأخضر الداكن، كما يضم الهاتف إعدادات خماسية في الكاميرة الخلفية، حيث تشغل الكاميرة مساحة كبيرة من الجهة الخلفية للهاتف.

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ولقد أكدت التسريبات التي نشرت حتى الآن على أن هاتف P40 Pro يأتي بتصميم ثقب الشاشة مع كاميرة أمامية مزدوجة، كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Kirin 990 مع دعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية.

وتأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف باثنان من المستشعرات بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 52 ميجا بيكسل في مستشعر IMX 700، أيضاً تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro، وأخر periscope Telephoto، إلى جانب مستشعر ToF.

أيضاً أشارت التقارير إلى أن الكاميرة الرئيسية تدعم تقنية دمج 16 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، مع ألوان RYYB، وتدعم عدسات telephoto تكبير بصري حتى 10 مرات.

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