سماعات AirPods Pro Lite قد لا تصدر حتى الصيف، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك شائعات مفادها أن شركة آبل تعمل على نسخة أرخص من سماعات AirPods Pro تُدعى AirPods Pro Lite. على الرغم من أن شركة آبل لم تؤكد ذلك رسميًا بعد، فقد تم التكهن بأن الشركة ستُعلن على الأرجح عن هذه السماعات في حدث سيُقام في أواخر شهر مارس الجاري حيث ستُعلن أيضًا عن iPhone 9 وطرازات جديدة من iPad Pro، وربما حاسوب MacBook Pro جديد.

ومع ذلك، صدر تقرير جديد يدعي أن AirPods Pro Lite لن تصدر حتى صيف هذا العام، والسبب في ذلك هو أن عملية إنتاج AirPods Pro Lite لن تبدأ حتى شهر أبريل المقبل.

هذا يعني أن هناك فرصة جيدة أن تقوم شركة آبل بالإعلان عن سماعات AirPods Pro Lite في فصل الصيف فقط، وهو الوقت الذي يتم فيه عقد مؤتمر الشركة السنوي للمطورين WWDC 2020، على الرغم من أن هناك الآن بعض الشكوك حول ما إذا كان سيتم عقد مؤتمر WWDC 2020 أم لا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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ومع ذلك، من غير الواضح ما هي نوع الميزات والمواصفات التي يمكن أن تأتي بها سماعات AirPods Pro Lite. كثيرون، بمن فيهم نحن، كانو يشكون في هذه الإشاعة. هذا لأن فرق السعر بين AirPods Pro و AirPods التي تأتي مع العلبة التي تدعم الشحن اللاسلكي ليس كبيرًا، لذلك يبقى مجهولا كيف ستجد سماعات AirPods Pro Lite الجديدة مكانًا لها ضمن التشكيلة.