الهاتف Galaxy M21 سيصل يوم 16 مارس مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - نقلاً عن مصادر مُطلعة على المسألة، قال الموقع الهندي Indo-Asian News Service أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق الهاتف Galaxy A21 في الهند يوم 16 مارس.

نفس التقرير إدعى أن الهاتف Galaxy A21 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، وبطارية بسعة 6000mAh، وثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد إستنتجنا من خلال منصة إختبارات الأداء Geekbench أن الهاتف Galaxy A21 سيأتي كذلك مع 4GB أو 6GB من الذاكرة العشوائية ومع المعالج Exynos 9611، فضلا عن 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية.

لم نحصل بعد على أي معلومات رسمية من شركة سامسونج حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Galaxy A21، وبالتالي سيتعين علينا إنتظار معلومات رسمية من الشركة الكورية الجنوبية للتأكد من صحة محتوى هذا التقرير.