نموذج نينتندو بلاي ستيشن النادر يباع بمبلغ 360 ألف دولار

انباع النموذج النادر من منصة (نينتندو بلاي ستيشن) Nintendo Play Station، والذي لم يطرح في الأسواق أبدًا، مقابل مبلغ 360 ألف دولار في مزاد علني، وذلك بعد أن قرر مالكها الأصلي بيعها في شهر فبراير عبر منصة المزادات العلنية Heritage Auctions.

وفاز جامع ألعاب الفيديو (جريج مكليمور) Greg McLemore، مؤسس موقعي (Pets.com) و (Toys.com)، بالمنصة، متفوقًا على جامعين آخرين، بمن فيهم مؤسس شركة Oculus VR، (بالمر لوكي) Palmer Luckey.

وقال (جريج مكليمور) Greg McLemore: “أعتقد أنني حصلت على الكثير، وكان الأمر بالنسبة لي يستحق كل هذا العناء، خاصةً عندما تقترن بباقي مجموعتي، بحيث تحكي هذه المجموعة قصة أريد أن أنقذها من أجل المجتمع”، وتشتمل مجموعة مكليمور على ألعاب (أركيد) Arcade تعمل بقطع النقود المعدنية، مثل (Atari Pong).

ويُعتقد أن منصة (نينتندو بلاي ستيشن) Nintendo Play Station هي النموذج الوحيد المتبقي لشراكة فاشلة بين شركتي سوني ونينتندو، وتعد المنصة اسمًا شائعًا لما كان يُفترض أنه إصدار من نظام (Super Nintendo Entertainment System) الذي يدعم الأقراص المدمجة.

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وأعلن عملاقا ألعاب الفيديو في عام 1991 أنهما سيعملان معًا، لكنهما أنتجا 200 منصة فقط قبل انتهاء الصفقة، وجرى تدمير النماذج الأولية الأخرى البالغ عددها 199 نموذجًا عندما انتهت الشراكة بين نينتندو وسوني رسميًا، وركزت سوني بعد ذلك على خطها من المنصات وأصدرت أول منصة (بلاي ستيشن) Playstation في عام 1994.

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وكانت منصة (نينتندو بلاي ستيشن) Nintendo Play Station مملوكة أصلاً من قبل (أولاف أولافسون) Olaf Olafsson، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Sony Computer Entertainment)، الذي استقال من شركة سوني في عام 1996 وعمل في شركة (Advanta) للخدمات المالية، وترك النموذج الأولي الوحيد المتبقي فيها عندما غادر في عام 1999 للانضمام إلى تايم وارنر Time Warner.