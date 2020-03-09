HTC تكشف عن نتائجها المالية لشهر فبراير، وتؤكد إنخفاض الإيرادات بنسبة 33%

فاطمة أيت طالب - دبي - نشرت شركة HTC تقريرها المالي الشهري، مشيرة إلى إيرادات موحدة غير مدققة لشهر فبراير 2020 بقيمة 0.42 مليار دولار تايواني، أو ما يزيد قليلاً عن 14 مليون دولار أمريكي. وهذا يمثل إنخفاضًا بنسبة 33 في المئة تقريبًا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 12 في المئة مقارنة مع شهر يناير الماضي، مما يؤزم وضعية الشركة التايوانية التي كانت ناجحة في الماضي.

كدنا أن ننسى أن شركة HTC موجودة، ولكنها ذكرتنا بأنها لا تزال حية في أواخر الشهر الماضي عندما قامت بإطلاق الهاتف HTC Wildfire R70 في الهند وتايلاند. سوف يستغرق الأمر أكثر من ذلك لإقناعنا حقًا بأن شركة HTC لا تزال ملتزمة بالفعل بصنع الهواتف الذكية والعودة إلى سكة النجاحات من جديد.

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سيأتي التقرير السنوي للعام 2019 من شركة HTC في أي لحظة الآن، ولكن مع تراجع الأرقام خلال كل شهر بحلول 6 يناير، نعلم بالفعل أن التقرير المالي السنوي للشركة التايوانية لن يكون جيدًا.