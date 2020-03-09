«لعدم نشر الخوف»...فيسبوك تحظر إعلانات بيع “الكمامات” عبر منصتها

ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن شركة فيسبوك الأمريكية قررت حظر الإعلانات التي تبيع أقنعة الوجه الطبية "الكمامات"، وذلك في مسعى منها لمواجهة رد فعل مستخدميها على تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأكدت إدارة شركة "فيسبوك" إنها ستبدأ في فرض الحظر على كل إعلانات الكمامات الطبية خلال الأيام القليلة القادمة، وسيشمل الحظر كل القوائم الإعلانية الموجودة على المنصة، والتى تروج لارتداء هذه الكمامات.

وأوضحت إدارة "فيسبوك" إنها تراقب "كورونا" عن كثب وسنجري التحديثات اللازمة لسياساتنا إذا رأينا أشخاصًا يحاولون استغلال حالة الطوارئ الصحية العامة