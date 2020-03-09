شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلب من بوينج اتخاذ 61 إجراء تصحيحيا بعد فشل مركبتها الوصول للمدار والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصل التحقيق الذي أجرته وكالة ناسا إلى 61 إجراء تصحيحيًا يتعين على بوينج تنفيذه قبل أن يتم إطلاق مركبة رواد الفضاء "ستارلاينر".
ورفضت ناسا أن تقول ما إذا كانت المركبة ستُجبر على الخضوع لرحلة تجريبية أخرى قبل منحها الإذن لإحضار روادها إلى الفضاء.
وقال دوج لوفرو، المدير المساعد بناسا لرحلات الفضاء البشرية، خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا حول التحقيق: "بصراحة، في الوقت الحالي، لا نعرف". وأضاف: "النتائج والإجراءات التصحيحية التي حددتها شركة بوينج، يجب أن تعود الآن إلى وكالة ناسا مع خطة، وكيف ستمضي قدماً في التعامل مع كل هذه الأمور".
ولم تشِر وكالة ناسا إلى ماهية المشكلات بالضبط ولكن وفقا لقناة سي إن بي سي، قالت الوكالة إنها تركز على ثلاث قضايا تقنية وخاصة بالتصميم رئيسية.
وانتشرت أنباء أن شركة بوينج قد خصصت بالفعل أموالاً لرحلة تجريبية أخرى في حال رأت ناسا أنها ضرورية. فيما قالت ناسا أيضًا إنه على الرغم من إنهاء التحقيق الحالي، إلا أنها ستبدأ أيضًا تحقيقًا منفصلاً في حالتين كانت ستفقد فيهما المركبة تقريبًا، على وجه التحديد، ستقوم ناسا بالتحقيق في حادث تحطم وحدة خدمة ستارلاينر التي حدثت أثناء محاولة إعادتها إلى الأرض وأيضًا خلل في البرامج كان من الممكن أن يتسبب في إطلاق الدفاعات الخاطئة عند إعادة الدخول وقد تؤدى إلى خسارة كاملة عند إعادة الدخول.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ناسا تطلب من بوينج اتخاذ 61 إجراء تصحيحيا بعد فشل مركبتها الوصول للمدار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.