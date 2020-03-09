شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لمتطلبات تشغيل لعبة Doom Eternal المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة Doom Eternal واحدة من أبرز الألعاب التي ستصدر خلال الفترة القادمة واللعبة تأتي من العملاق Bethesda، حيث كشفت شركة Bethesda مؤخرا عن المتطلبات الخاصة بتشغيل لعبة Doom Eternal عبر الصفحة الخاصة باللعبة على متجر Steam، إلا أن الشركة سرعان ما قامت بحذف هذه المعلومات، ورغم أنه لا توجد تأكيدات حتى الآن عن المواصفات النهائية لتشغيل اللعبة، لكن يعد معرفة لمحة عن متطلبات تشغيلهاأمرا جيد، وذلك بحسب ما نشره موقع Game spot الأمريكى، فيما ينتظر أن تصل اللعبة في 20 مارس على كل من PS4 و Xbox One والحاسب الشخصي.

- دقة الشاشة: دقة 1080 بيكسل، مع 60 إطار في الثانية على أقل جودة إعدادات.

- نظام التشغيل: Windows 7/10 64 Bit

- وحدة المعالجة: Intel Core i5 3.3 GHz/ AMD Ryzen 3 3.1GHz

- ذاكرة الوصول العشوائي: 8GB رام.

- معالج الرسوميات: Nvidia GeForce GTX 970 (4GB) / GTX 1060 (6GB) / GTX 1650 (4GB) / AMD Radeon R9 290/ RX 470 (GB).

- الذاكرة الداخلية: 50 جيجا بايت.

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- دقة الشاشة: دقة 1440 بيكسل، مع 60 إطار في الثانية على أعلى جودة إعدادات.

- نظام التشغيل: Windows 7/10 64 Bit

- وحدة المعالجة: Intel Core i7-6700K/ AMD Ryzen 7 1800X.

- ذاكرة الوصول العشوائي: 16GB رام.

- معالج الرسوميات: Nvidia GeForce GTX 1080 (8GB) / RTX 2060 (8GB) / AMD Radeon RX Vega56 (8GB).

- الذاكرة الداخلية: 50 جيجا بايت.