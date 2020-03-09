شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثا جديدا يحافظ على سرية "كلمات المرور".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لمتصفحى الإنترنت "كروم" و"سفاري"، يهدف للمحافظة على أمان وسرية تلك الحسابات، فيما كشف موقع GSM الهندى، عن المميزات التى يوفرها التحديث الأمني الجديد من جوجل، والتي تضمن تأمين الحسابات الشخصية والسرية لأي شخص بسهولة شديدة.

فيما يضمن التحديث الجديد أمان "كلمات المرور" عبر متصفح "جوجل كروم" على نظام تشغيل "أندرويد" و"سفاري" عبر نظام تشغيل "آي أو إي" على هواتف آيفون التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، كما يضمن كذلك التحديث الجديد إمكانية تأمين حسابات "جي سيوت" و"كلاود أدينتيتي" عن طريق برامج حماية متقدمة، لمستخدمي حسابات المؤسسات.

فيما تضمن تلك التحديثات على "جوجل" عدم اختراق أي شخص للحسابات، وعدم تعرضها للسرقة أو القرصنة أو التجسس، عن طريق توفير مفتاح أمان جديد، يضمن أنك أنت من تحاول أن تفتح حسابك.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أدخلت مؤخرا ميزة جديدة على مساعدها الصوتي الذكي Google Assistant تسمح للمستخدمين بالاعتماد عليه لقراءة النصوص بعشرات اللغات، وأوضح الخبراء في جوجل أن ميزة Read It التي طوروها وأدخلوها على مساعد Google Assistant ستسمح باستخدامه لقراءة النصوص المكتوبة في مواقع الأخبار الإلكترونية وصفحات الإنترنت بـ 42 لغة مختلفة، منها الإنكليزية والروسية والفرنسة والإسبانية والألمانية.