شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: eBay يحظر بيع الكمامات ومطهرات اليدين لوقف التلاعب فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت منصة التجارة الإلكترونية eBay معركتها ضد التلاعب في الأسعار عبر الإنترنت خلال تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال حظر جديد تمامًا على جميع مبيعات أقنعة الوجه ومعقم الأيدي ومناديل التطهير، حيث تنطبق السياسة الجديدة، الموضحة في إشعار للبائعين، على قوائم المبيعات الجديدة والقوائم الحالية، فيما تقول eBay إنها بصدد إزالة القوائم الحالية لهذه العناصر، بالإضافة إلى القوائم التي تذكر فيروس كورونا أو COVID-19 (المرض الذي يسببه) والتغيرات الشائعة الأخرى في عبارات مثل 2019nCoV.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقالت الشركة في بيان لها: "سنستمر فى مراقبة الوضع المتطور وسرعان ما نزيل بطاقة البيانات التي تذكر COVID-19، وفيروس كورونا و، 2019 nCoV (باستثناء الكتب) في العنوان أو الوصف"، واَضافت: "هذه القوائم قد تنتهك القوانين أو اللوائح المعمول بها في الولايات المتحدة، وسياسات eBay، وتعرض سلوك تسعير غير عادل للمشترين لدينا".

ومنذ أن بدأ انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم في أواخر يناير، شهدت أسعار المواد الصحية التي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس قفزات صادمة، خاصة على مواقع الويب مثل Amazon وeBay التي تسمح للبائعين الخارجيين بعرض منتجاتهم الخاصة وبيعها، وفي هذه الحالة، بدأ بعض بائعي الجملة أو البائعين الذين لديهم مخزون يتضمن "معقمًا لليدين" وبعض "أقنعة الوجه"، مثل قناع التنفس N95 الشهير من إنتاج 3M، في رفع الأسعار.

ووفقًا لـ CNBC، قامت منصة eBay بالفعل بإزالة أكثر من 20.000 بطاقة بيانات لتقديم مطالبات غير مثبتة تتعلق بفيروس كورونا، فيما تتخذ الشركة الآن الخطوة الأكثر تطرفًا المتمثلة في حظر جميع مبيعات العناصر التي ترى أنها معرضة بشكل خاص لارتفاع الأسعار بسبب الزيادات الحادة في الطلب التي تنجم عن المخاوف الوبائية الواسعة النطاق.