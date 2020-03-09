كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هيونداي تكشف عن تصميم مستقبلي لسيارة كهربائية مزودة بعصا تحكم بدلا من عجلة القيادة

متابعة-سنيار: كشفت شركة هيونداي عن سيارة كهربائية بتصميم مستقبلي جديد تدعى “Prophecy” والتي تقول إنها مستوحاة من جماليات “الحجر المصقول، ويتم التحكم فيها بعصا تحكم بدلا من عجلة القيادة التقليدية.

وقد كشفت شركة صناعة السيارات الكورية عن سيارتها الفخمة التي تعمل بالكهرباء بالكامل بعد أن تم إلغاء ظهورها الأولي في معرض جنيف للسيارات، بعد أن تم إلغاء الحدث بأكمله بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

يوجد داخل السيارة مخطط ألوان “مستوحى من الطبيعة” وعصا التحكم التي تزعم Hyundai أنها توفر للسائق “مزيدا من الحرية البصرية”.

في الجزء الأمامي من السيارة، يمتد الزجاج الأمامي بزاوية منخفضة من غطاء المحرك الأمامي، مما يوفر ديناميكا هوائية ممتازة.

ويمتاز تصميم بروفيسي بمظهر ديناميكي مميز، وصُممت عجلاتها بطريقة تزيد مساحتها الداخلية، وصُنعت من مواد صديقة للبيئة.

تفتح الأبواب على كل جانب من جوانب السيارة من طرفي نقيض، مما يعني أن المصممين استغنىوا عن الركن المعدني التقليدي.

تتضمن السيارة عصا تحكم بدلا من عجلة القيادة، وكثير من الأزرار لمجموعة متنوعة من الميزات، وتقنية جديدة للمصابيح الأمامية والخلفية، لكن الشركة لم تعرض القسم الداخلي للسيارة بعد.

وتعمل شاشة العرض الرقمية البطيئة على طول لوحة القيادة على شكل أجنحة وتسمح للمسافرين بالاستمتاع بالمحتوى أثناء الاسترخاء في مقعدهم.

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وقال سانج يوب لي، رئيس مركز هيونداي العالمي للتصميم، في بيان صحافي: “إن بروفيسي لا تشبه صيحات السيارات الأخرى، إذ تركز على الجمال الخالد الذي سيصمد أمام اختبار الزمن.»

وتمتاز سيارة بروفيسي أيضا بهيكل جديد، يمنحها تناغما بين الجمال والأداء.

وتقول الشركة إن نقطة البيع الرئيسية لشركة EV هي أنها تحاول “إقامة علاقة عاطفية بين البشر والسيارات”.

أكدت Hyundai لـ MailOnline أن هذا نموذج للمعاينة، وعلى الرغم من عدم تأكيد الأسعار أو تاريخ الإصدار أو الأسواق، إلا أن “بروفيسي” قادمة بدون شك في العامين المقبلين.

بعيدا عن السيارات الكهربائية، تعاونت الشركة أيضا مع أوبر لإنتاج ونشر سيارات الأجرة الطائرة التي ستوفر خدمة مشاركة الركوب، رغم أن موعد وصولها إلى السوق غير معروف.

تم تصميم مفهوم سيارات الأجرة الطائرة، التي تم كشف النقاب عنها في معرض إلكترونيات المستهلك في يناير من هذا العام، لحمل ما يصل إلى أربعة ركاب مع الطيار والطيران في رحلات تصل إلى 60 ميلا (100 كم).