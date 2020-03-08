شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ترصد تحركات الأشخاص عن طريق جمع بيانات موقع هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية مع شركة تقدم القدرة على تتبع بيانات موقع الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الحصول على إذن، فوفقًا لتقرير صادر عن Protocol قامت هيئات تطبيق القانون الفيدرالى فى الولايات المتحدة بتوقيع عقد لاستخدام أداة تسمى Locate X، التي وفرتها شركة Babel Street، والتى تتيح تتبع الرحلات السابقة والمستقبلية للأجهزة المحمولة التي تمر عبر جغرافية محددة المناطق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيتيح Locate X للراغب معرفة مكان وجود الجهاز وأيضًا المكان الذي ينتقل إليه بعد أن يتم اختياره بواسطة Locate X.

كما أن الأداة يمكن أن ترى بيانات المستخدم التي تعود إلى عدة أشهر وتجمع كل معلوماتها، وهي نفس البيانات التي تستخدمها تطبيقات الهواتف المحمولة الشهيرة للإعلانات المستهدفة.

وتعد من بين الوكالات التي تم التعاقد معها على استخدام الأداة، الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، الخدمة السرية، وتطبيق الهجرة.

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وتجاوزت العقود الفيدرالية للشركة 5 ملايين دولار في عام 2018، وفي حين أن أيا من الوكالات المرتبطة باستخدام الأداة أكدت استخدامها، إلا أنه تم الأفادة بأن مصدرًا حكوميًا سابقًا على دراية بالتكنولوجيا قد وصف كيف يمكن أن يحدد X locate وضع إرهابي محتمل.

وقد يستخدم تطبيق القانون Locate X لمنطقة حول أحد التفجيرات بعد وقوع الهجوم لرفع بيانات موقع الأجهزة المحمولة بالقرب من المنطقة، يمكنهم بعد ذلك الاطلاع على هذه البيانات لرؤية الرحلات السابقة، وكذلك المكان الذي سافر فيه الجهاز بعد ذلك.

كما تنص الشركة على أن Locate X مصمم "للأغراض البحثية فقط"، ويمنع إنفاذ القانون من استخدام أي بيانات مستقاة من الأداة كدليل أو ذكرها في المحكمة.

وعلى الرغم من أن استخدام تطبيق القانون لـ Locate X غير مصرح به بشكل صريح، إلا أنه يعارض حكم المحكمة العليا، ففي معظم الحالات، يجب أن يحصل على أمر تفتيش قبل الوصول إلى هاتف الشخص والبيانات المتعلقة بالحسابات الفردية.

ويقول خبراء الخصوصية الآخرون الذين تمت مقابلتهم بواسطة البروتوكول إن استخدام موقع Locate X يفسد السلطة القانونية.