شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 شركات تكنولوجية تتبنى قواعد جديدة لمكافحة إساءة معاملة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة العدل والأمن الداخلية الأمريكية أمس إلى جانب نظرائهم فى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة مجموعة من الإرشادات المنشورة حول إساءة معاملة الأطفال على الإنترنت، وكيف يخططون لمكافحتها، حيث يعد استغلال الأطفال والتسلط عبر الإنترنت مشكلة كبيرة للشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا، وتعمل الشركات على إيجاد سبل لمكافحتها.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فقد جلبت أحدث الإرشادات بعض الأسماء الكبيرة في التكنولوجيا على نفس الصفحة لمساعدتهم على مكافحة الوباء، وقد تم تطوير المبادئ "بالتشاور" مع Facebook و Google وMicrosoft وRoblox وSnap وTwitter بعد أن وافقت جميع الشركات الست على العمل على وقف إساءة معاملة الأطفال.

فيما يأمل الكثيرون أن تحفز المبادئ الطوعية العمل الجماعي من جانب الصناعة لوقف واحدة من أفظع الجرائم التي تؤثر على بعض أضعف أعضاء المجتمع، وتحتوى الوثيقة المعنونة "المبادئ الطوعية لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الإنترنت للأطفال" على 11 مبدأً تغطى كل شىء من استهداف الاستمالة عبر الإنترنت ومنع عمليات البحث عن مواد الاعتداء الجنسى على الأطفال والاستجابة للتهديدات الناشئة.

فيما تمتلك شركات مثل Facebook و Microsoft بعض الأدوات والأنظمة المعمول بها لمنع إساءة معاملة الأطفال، لكن هذه الأدوات أصبحت قصيرة في الماضي، ويجب أن تساعد الإرشادات الجديدة كل من الشركات والحكومة في مكافحة إساءة معاملة الأطفال.