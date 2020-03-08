شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يكشف عن 5 مميزات للنساء لاستخدام الموقع.. فى اليوم العالمى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للاحتفال باليوم العالمي للمرأة كشف موقع تويتر عن خمس نصائح ترى الشركة أنه يجب على النساء أن تعرفها "للسيطرة على تجربة استخدامهن تويتر"، حيث قالت الشركة فى بيان: "يستكشف موقع تويتر باستمرار طرقًا جديدة وديناميكية لإعطاء مزيد من التحكم للناس على محادثاتهم وجدولها الزمني، وقد تكون بعض أدوات تويتر مفيدة بشكل خاص للنساء أثناء مشاركتهن في المحادثة العامة"، وفيما يلى النصائح الخمس التي يسردها تويتر، وذلك بحسب موقع TOI الهندى:

يسمح تويتر لمستخدميه بإخفاء الردود على تغريداتهم، لكن يمكن للجميع رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال الضغط على الأيقونة الرمادية التي ستظهر على التغريدات، وبهذه الطريقة يتمتع الناس بمزيد من التحكم في المحادثات التي يبدأونها.

يتيح تويتر لمستخدميه تطبيق فلاتر مختلفة على أنواع الإشعارات التي يتلقونها، حيث يمكن للمستخدمين كتم الإشعارات لحظر العبارات والكلمات التي يرغبون في تجنب مشاهدتها في إشعاراتهم، وتتيح ميزة الفلاتر المتقدمة لهم تعطيل الإشعارات من أنواع معينة من الحسابات أو في فترات زمنية معينة.

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إذا أراد شخص ما التوقف عن مشاهدة تغريدات حساب معين في الجدول الزمني له، فيمكنه ببساطة إلغاء تتبع الحساب، وهذا لا يعني أنك لن تكون قادرًا بعد الآن على تغريداتهم، فلا يزال بإمكانك زيارة ملفهم الشخصي، لكن هذا ممكن فقط إذا كان حسابهم عامًا.

إذا كان إلغاء متابعة البعض يبدو متطرفًا إلى حد ما، فيمكن إزالة أي حساب من جدولك الزمني دون إلغاء تتبعهم أو حظره عن طريق عمل Mute لهم، وباستخدام خيار Advanced Mute، يمكن للمستخدمين كتم كلمات معينة أو محادثات أو عبارات أو أسماء مستخدمين أو رموز تعبيرية أو علامات تصنيف.

يمكن للمستخدمين حظر حسابات محددة من الاتصال بهم، ومشاهدة تغريداتهم، ومتابعتها عن طريق حظر الحساب.