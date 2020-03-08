شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. ناسا ترصد البراكين على "آيو" قمر المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم الموافق 8 مارس، ولكن من عام 1979، اكتشفت مركبة الفضاء فوياجر 1 التابعة لناسا براكين نشطة على سطح كوكب المشترى "آيو"، وقبل أن تطير فوياجر 1 بالقرب من آيو، اعتقد العلماء أن القمر سيكون عالما ميتا مثل قمر الأرض، فيما اكتشفت المهمة البراكين عن طريق الصدفة إلى حد ما.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي فإنه بعد ثلاثة أيام من اقتراب فوياجر 1 من موقع كوكب المشترى، التقط مراقبو المهمة صورا لأقمار كوكب المشترى للمساعدة في تحديد الموقع الدقيق للمركبة الفضائية، وتُعرف هذه العملية باسم الملاحة البصرية.



براكين قمر المشترى

ولكن أثناء النظر إلى الصور لاحظ مهندس من ناسا سحابة ضخمة تبرز على بعد 200 ميل فوق سطح قمر Io. وقرر العلماء أن هذا العمود من المحتمل أن يندلع من بركان، ثم عاد الفريق إلى صور فوياجر السابقة لقمر آيو ووجدوا سبعة أعمدة أخرى.

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براكين قمر المشترى

جدير بالذكر أن كوكب المشترى لديه 79 قمرا مؤكد وجودها، وهو الكوكب الخامس من الشمس، وهذا يعنى أن كوكب المريخ وزحل هما كواكب المشترى المجاورة، وزارت الكوكب العملاق العديد من المركبات الفضائية والمدارات والمسبار الفضائى، مثل Pioneer 10 و11 وVoyager 1 و2 و Cassini وNew Horizons وJuno.

ويعد قمر آيو هو الرابع من حيث الحجم ولكن كثافته هي الأعلى من بين كل الأقمار الخاصة بكوكب المشترى، كما أنه يحتوي على أقل كمية من الماء في أي جسم فلكي في المجموعة الشمسية.



قمر المشترى