شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تؤجل إطلاق قمر صناعى لتصوير الأرض لأجل غير مسمى دون أسباب واضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخر إطلاق قمر صناعي قوي لتصوير الأرض من الهند إلى أجل غير مسمى بسبب مشكلة فنية غير معلنة، حيث أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن إطلاق "Gisat-1" تم تأجيله لأسباب تقنية، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق في الوقت المناسب، وكان من المفترض إطلاق القمر الصناعي على صاروخ مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الهندية المتزامنة مع الأرض (GSLV) من مركز ساتيش دوان الفضائي على الساحل الشرقي للهند.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي فكان هذا هو الإطلاق الأول لسلسلة GSLV في عام 2020، ولم يتم الإعلان عن موعد إطلاق جديد، ولم تتوفر تفاصيل أخرى حول المشكلة الفنية في منظمة الأبحاث الهندية ISRO أو تقارير وسائل الإعلام الهندية.

وكان قد تم تصميم Gisat-1 للعمل في مدار متزامن مع الأرض، والذي يقع على بعد حوالي 22000 ميل (36000 كيلومتر) فوق الكوكب.

وسيسمح هذا الموقع للقمر الصناعي بمراقبة شبه القارة الهندية ومياه المحيط المجاورة باستمرار عندما تكون السماء صافية، كما سيمد العلماء بصورًا بدقة 137 قدمًا (42 مترًا) وسيستمر على مدار سبع سنوات على الأقل.

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ويمكن للقمر الصناعي التقاط صور بأطوال موجية متعددة من الضوء في نفس الوقت، وفقًا لمجموعة أدوات الإطلاق الخاصة بالبعثة.

وتتمثل أهداف Gisat-1 في إجراء تصوير في الوقت الفعلي على مساحة كبيرة من الأراضي، وتوفير معلومات سريعة حول الكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث قصيرة الأجل.

كما تظهر هذه البيانات أيضًا اتجاهات طويلة المدى في مجالات تتراوح من الزراعة إلى الغابات إلى خصائص الجاذبية، وكان من المقرر أن ينضم قمر صناعي مزدوج ، Gisat-2 ، إلى Gisat-1 في المدار في أغسطس.