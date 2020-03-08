شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة قمر صناعى لـ ناسا يتتبع الطقس الفضائى للعمل بعد 9 أشهر من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد قمر صناعى معطل يتتبع الطقس الفضائي إلى العمل بعد 9 أشهر من الجهود لجعله يتواصل مع الأرض، حيث دخل مرصد مناخ الفضاء السحيق (DSCOVR) البالغ من العمر خمس سنوات تقريبًا إلى وضع الأمان في 27 يونيو 2019، نظرًا لوجود مشكلات في نظام التحكم في المواقف يحافظ على توجيهه بشكل صحيح في الفضاء لتلقي الأوامر وإرسال البيانات.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، صمم المهندسون في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) مجموعة برامج طيران مع تحميلها مؤخرًا إلى القمر الصناعي.

وسمح هذا لـ DISCOVR باستئناف ملاحظاته عن الطقس الفضائي، أو المنطقة المجاورة للأرض المتأثرة بتقلب الشمس.

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وأشارت تقارير وسائل الإعلام مؤخرا إلى أن مثل هذا الإصلاح كان مبكرًا في عام 2020، لكنها لم تقدم أي معلومات حول سبب تنفيذ التصحيح بعد عدة أشهر.

كما أنه نظرًا لأن الشمس ترسل بانتظام جزيئات مشحونة نحو كوكبنا، فإن مراقبة نشاطها أمر بالغ الأهمية لحماية الأقمار الصناعية وغيرها من البنى التحتية المعرضة للعواصف الشمسية الدورية التي تصدرها الشمس، عندما ترسل في أوقات النشاط العالي قذفًا جزيئيًا إكليليًا للجزيئات باتجاه الأرض.

وبينما تم استخدام قمر صناعي احتياطي للحفاظ على تدفق تحديثات الطقس الفضائي، فهناك العديد من الأقمار الصناعية الأخرى التي تراقب الشمس، فقد قال مسؤول كبير في NOAA إنه سعيد لأن DSCOVR يساهم مرة أخرى في الأسطول.

وقال ستيف فولز، مساعد مدير NOAA لخدمة الأقمار الصناعية وخدمة المعلومات الخاصة به: "إن تشغيل DSCOVR مرة أخرى يُظهر المهارات الفريدة لقدرة مهندسينا وقدرتهم على التكيّف والعناية التي نتخذها للحصول على أقصى عمر من أجهزتنا".