شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا تتعهد بدفع أجور الموظفين كاملة حال عملهم من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت كل من Amazon وApple وGoogle وFacebook وMicrosoft وTwitter بدفع أجر منتظم للعاملين التابعين لهم، حتى لو كان هؤلاء الموظفون مطالبين بالبقاء في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستمر، وقد طلبت جميع شركات التكنولوجيا الست والعديد من الشركات الأخرى من الموظفين العمل من المنزل للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فكانت هناك مخاوف من أن العمل من المنزل قد يؤثر على الموظفين الذين يعملون بالساعة، أو الموظفين الذين لديهم وظائف لا يمكن القيام بها عن بُعد مثل السائقين، لكن في الوقت الحالي، يبدو أن هؤلاء العمال سيظلون يحصلون على رواتبهم حتى لو كانوا في المنزل.

وقد كشف التقرير عن سياسات الأجور بالساعة للعديد من الشركات التكنولوجيا والتى نعرضها كما يلي:

- Microsoft

في مقال نشرته مساء الخميس قالت الشركة: "نحن ندرك أن الصعوبة التي يمكن أن يواجهها الموظفين العاملين بالساعة، ونتيجةً لذلك، قررنا أن تستمر Microsoft في دفع جميع الأجور المعتادة لمورّدي الخدمة كل ساعة، خلال هذه الفترة التي تقل فيها احتياجات الخدمة، وهذا مستقل عما إذا كانت خدماتهم كاملة مطلوبة ".

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- شركة Facebook

في تصريح لـ TechCrunch: "نحن نعمل عن كثب مع موردينا للتأكد من أننا نعطي الأولوية لصحة فريقنا وسلامته، وسيدفع Facebook لموظفي الوحدات الذين لا يمكنهم العمل بسبب انخفاض متطلبات التوظيف أثناء العمل التطوعي من المنزل، أو عندما نغلق مكتبًا، أو عندما نختار إرسال موظف إلى المنزل، أو عندما يكونون مرضى ".

- شركة أمازون

في تصريح لـ Axios: "سنستمر في دفع أجور الموظفين، بدءا من العاملين بالخدمات الغذائية، مرورا بحراس الأمن وصولا إلى موظفي الحراسة - خلال الوقت الذي يُطلب من موظفينا العمل من المنزل، بالإضافة إلى ذلك، سوف ندعم شهرًا واحدًا من الإيجار للشركات الصغيرة المحلية التي تعمل داخل مبانينا المملوكة للمساعدة في دعمها خلال هذه الفترة. "

فيما كشفت جوجل وتويتر أكسيوس أنها ستمنح العمال الذين يعملون بالساعة أجورهم المعتادة، وأكدت شركة آبل لـ The Verge أنها ستفعل ذلك أيضًا.