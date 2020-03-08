شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعات فى أمريكا تلغى المحاضرات وتجعلها "أونلاين" بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اثنين من أشهر الجامعات الأمريكية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، إلغاء المحاضرات، لتصبح "أونلاين" بنهاية الفصل الشتوي بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا، حيث أخبرت جامعتي "واشنطن" التى تقع مقراتها في مدن سياتل، وتاكوما، وبوثيل بولاية واشنطن، وجامعة ستانفورد الواقعة قرب وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا، الطلاب بأن الدروس سيتم نقلها عبر الإنترنت اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أصدرت جامعة واشنطن إعلانها أولًا، وذلك بعدما ثبتت إصابة أحد العاملين لديها بالفيروس، وعقب ساعات، أكدت جامعة ستانفورد أن طبيبًا في كلية الطب أُصيب بالمرض، فيما كانت ولاية واشنطن الواقعة غرب الولايات المتحدة الأولى في اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك في 21 يناير الماضي.

وقد بلغ عدد الإصابات في الولايات 80 شخصًا، توفي منهم 14 شخصًا، فيما كانت جامعتا سياتل ونورث إيسترن اللتان لهما مقرات في سياتل قد نقلتا الدروس إلى الإنترنت، بينما أوقفت جامعة ستانفورد الدراسة فجأة أمس الاول بعد أن خرج طالبان تعرضا للفيروس من مساكن الطلبة، وقد تم عزلهما، وعقب ذلك، أرسلت الجامعة رسالة عاجلة عبر البريد الإلكتروني للإعلان عن إصابة الطبيب بالفيروس.

وفي نفس السياق طالبت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى موظفيها بالعمل من المنزل، حيث طلبت شركة أبل من موظفيها في وادي السيليكون العمل من المنزل بسبب فيروس كورونا، كما طلب المسؤولين في مقاطعة سانتا كلارا من الشركات الكبيرة التفكير في مطالبة الموظفين بالاتصال عن بُعد وإيجاد طرق أخرى للحد من الاتصال الوثيق.

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وبحسب موقع TOI الهندى، فقال مسؤولي الصحة أن هناك 20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المنطقة اعتبارا من 5 مارس، كما طلبت أبل أيضًا من الموظفين فى منطقة سياتل العمل من المنزل، أما في كاليفورنيا، فلا تزال متاجر بيع التجزئة في مقاطعة سانتا كلارا مفتوحة، وقالت شركة أبل الشهر الماضي إن انتشار الفيروس في الصين سيؤدي إلى فقدان أهداف الإيرادات للربع المنتهي في مارس ويسبب نقص أجهزة iPhone.

وفي نفس السياق قالت شركة فيس بوك إنها ستغلق مقرها في لندن حتى غدا الاثنين ، وذلك بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا، وقالت شركة فيس بوك في بيان "قام موظف مقيم في مكتبنا في سنغافورة تم تشخيص إصابته بـ COVID-19 بزيارة مكاتبنا في لندن في الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2020"، بحسب موقع TOI الهندى.