شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق رموزاً تعبيرية بمناسبة يوم المرأة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق 125 مليون تغريدة متعلقة بالمرأة والمساواة على مستوى العالم، أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أظهر استطلاعًا جديدًا أجرته تويتر مع نساء على المنصة من دول مجلس التعاون الخليجى ومصر ولبنان أن 80% منهن يأتين إلى المنصة لمعرفة ما يحدث فى العالم، فيما صرح 54% من النساء العربيات اللاتى شملهن الاستطلاع أن تويتر يتيح لهن التعبير عن أنفسهن بحرية، وأشار 50% منهن إلى أن تويتر يتيح لهن التواصل مع اهتماماتهن وشغفهن التى من ضمنها الثقافة 53٪، والصحة 42 ٪ والتى يحتمل أن تكون مدفوعة بتفشى فيروس كورونا، والتعليم 40%والحكومة 36%.

وكشفت بيانات العام الماضى على تويتر أن أكثر الهاشتاجات المتعلقة بالمرأة والتى تم التغريد بها كانت #اليوم_العالمي_للمرأة فى المملكة العربية السعودية و#يوم_المرأة_الإماراتية فى دولة الإمارات و#عيد_الأم فى مصر، الأمر الذى يعكس حرص جمهور تويتر على استخدام المنصة للاحتفاء بإنجازات المرأة فى المنطقة.

وبمناسبة يوم المرأة العالمى، أطلق تويتر رمزان تعبيريان، حيث يصور الأول رمز المرأة وسط الذهب ويظهر عند استخدام أحد الوسوم التالية باللغتين العربية والإنجليزية والعديد من اللغات الأخرى: #IWD2020 #InternationalWomensDay #IWD #WomensDay #SheInspiresMe #يوم_المرأة_العالمى #يوم_المرأة #هي_تلهمنى .

كما أطلق تويتر اليوم حملة #هي_تلهمنى لإتاحة المجال أمام الجميع فى المنطقة للانضمام إلى المحادثات العالمية حول يوم المرأة العالمى.

ويشجع حساب [email protected] الأشخاص على التغريد عن النساء اللواتى كنّ مصدراً للإلهام طوال حياتهن الشخصية والمهنية، وتهدف التغريدات والمحادثات لأن تكون بمثابة منبر لأصوات النساء عبر تسليط الضوء على قوتهن.

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ويتضمن الرمز التعبيرى الثانى ثلاثة رموز للمرأة باللون الأزرق والأخضر والأرجوانى، ويظهر عند التغريد باستخدام أحد الوسوم #EveryWoman و# كل_ إمرأة.

وتهدف الحملة وراء هذا الرمز التعبيرى إلى تعزيز دمج المرأة ودورها فى تويتر فى المجال التكنولوجى والمجتمع النسائى العالمى، وتدار الحملة من قبل [email protected]، الفريق المعنى بموارد الأعمال فى تويتر والتى تتمثل مهمته فى تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز دورالنساء والنهوض به على تويتر وفى مجال التكنولوجيا.

وأثمر تركيز المنصة على صحة المحادثة العامة بالعديد من التحسينات على عملياته لحماية جميع الأصوات، بما فى ذلك الصوت النسوى فى نهاية عام 2019، وواصلت الشركة جهودها لتقليل المحتوى المسيء بشكل استباقى على المنصة، وتحسين نماذج التعلم الآلى للكشف عن الانتهاكات المحتملة للسياسة وإرسال المزيد من التغريدات المصنفة بإشعارات تحذيرية إلى الفريق لمراجعتها.

وقد أدى ذلك إلى قيام المنصة بالتصدى للمزيد من المحتوى المسيء بشكل أكثر استباقية وأسرع من ذى قبل، مع انخفاض بنسبة 27% فى تقارير المستخدمين على تغريدات تنتهك شروط الخدمة، ومن ناحية المنتج، منح تويتر الأشخاص مزيداً من التحكم فى محادثاتهم من خلال السماح لهم باختيار إخفاء الردود على تغريداتهم.