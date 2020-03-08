بتقنيات متطورة.. أبل تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من أجهزة ”MacBook Pro“

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مارس 2020 09:26 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مارس 2020 09:26 مساءً - مشاركة

تستعد شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، لإصدار مجموعة جديدة من أجهزة ”MacBook Pro“ في عام 2020، بمقاس 14.1 بوصة، ليحل محل الطراز السابق بمقاس 13 بوصة، بحسب مسرب المعلومات الشهير ”منيج شي كو“.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة بتصنيع أجهزة ”MacBook Pro“ إلى جانب 5 أجهزة جديدة من طراز ”ميني“ (mini-LED devices) بوساطة شركة ”Cupertino“ في كاليفورنيا في وقت لاحق من هذا العام.

وذكر موقع ”جادجيت“ التقني، أن خط إنتاج الأجهزة المصغرة لم يتأثر بتفشي فيروس كورونا، وقال ”كو“ إن ”أبل لديها خطط لإنتاج iMac Pro جديد سيكون تحديثا لطراز iMac Pro الحالي الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2017“.

وأضاف ”كو“ أن جهاز ”MacBook Pro“ بحجم 14.1 بوصة، سيشتمل على ”Magic Keyboard“ الجديدة من أبل.

ومن بين المنتجات الأخرى التي تعتمد على تقنية العرض المصغرة LED، جهاز ”iPad Pro“ بحجم 12.9 بوصة، و“iMac Pro“ بحجم 27 بوصة، و ”MacBook Pro“ بحجم 16 بوصة، و ”iPad“ بحجم 10.2 بوصة، وميني iPad بشاشة 7.9 بوصة.