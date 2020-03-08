تكنولوجيا: Ring تدعم الجيل القادم من أجهزة الجرس الذكي بالفيديو بترقية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الجيل القادم من جرس الباب الذكي بالفيديو، الذي ينطلق بعنوان Video Doorbell 3، والذي يدعم الكشف عن الأحداث والحركة قبل التنبيه بالجرس.

في إعلان تشويقي ظهر حول الجيل القادم من جرس Video Doorbell 2 الذكي، كشف عن الترقيات القادمة لجرس الباب الذكي بالفيديو Video Doorbell 3 التي تقدم من شركة Ring، حيث يدعم عرض مقطع فيديو قصير يكشف عن الحركة خارج الباب في فترة 4 ثواني قبل التنبيه بجرس الباب.

أيضاً من المقرر أن يتوفر Video Doorbell 3 بلوني الأبيض والأسود، ولقد قدمت ميزة عرض مقطع فيديو قبل التنبيه من Arlo، إلا أن Video Doorbell 3 سيكون الإصدار الأول الذي يدعم هذه الميزة مع ميزة العمل بالبطارية.

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ومن المقرر أن تتوفر سلسلة جرس الباب الذكي الجديدة Video Doorbell 3 بإصدار رئيسي وأخر Plus، على أن يدعم الإصدارين الكشف عن الحركة بإستشعار القرب في محيط 15 قدم، كما يدعم تقنية WiFi بتردد 5GHz، كما يتيح تصميم الإصدارات الجديدة إزالة الغطاء بتجربة سلسلة، مع دعم ضبط الإعدادات بشكل سريع.

وتشير التوقعات إلى أن الإصدار الرئيسي من جرس الباب الذكي بالفيديو Video Doorbell 3 سيتوفر بسعر 199 دولار، بينما يأتي إصدار Plus بسعر 229 دولار.

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