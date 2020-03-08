تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق إصدار خاص من هاتف P40 PRO بعنوان “RED FLAG”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo حول هاتف هواوي المرتقب P40 PRO، كشف عن خطط العملاق الصيني لإطلاق إصدار خاص من الهاتف يأتي بعنوان “RED FLAG”.

تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن هواتف P40 في مؤتمر يعقد في 26 من مارس، وفي صور مسربة لملصق إعلاني لهاتف P40 PRO، كشف على إصدار خاص من العملاق الصيني.

ويظهر هاتف P40 Pro Red Flag في الملصق الإعلاني بتصميم يجمع بين اثنان من الألوان هما الأحمر والأسود بتصميم مستوحى من صانعة السيارات Hongqi، أو العلم الأحمر وهو العنوان الذي يأتي به الإصدار الخاص.

ولقد أشارت شركة Hongqi في وقت سابق في منشور على WeChat، أن شركة هواوي ستقدم إصدار خاص من هاتف P40 Pro للشركة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بالتزامن مع إطلاق سيارة جديدة من إصدارات Hongqi.

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من جانب أخر إستعرضت التسريبات التي نشرت حتى الآن بعض من مواصفات هاتف P40 Pro الذي يأتي بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، كما يدعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة، ويضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 990 5G، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA،NSA.

وينطلق هاتف P40 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، مع معايير UFS 3.0 في السعة التخزينية ومعايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ليقدم أسرع آداء بين الإصدارات المنافسة في الأسواق.

أيضاً ينطلق هاتف P40 Pro بعدد 5 كاميرات Leica في الجهة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 52 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة telephoto بعدسات periscope لدعم تكبير بصري حتى 10 مرات.

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