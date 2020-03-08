تكنولوجيا: HTC تشهد إنخفاض في إيرادات شهر فبراير بنسبة 33%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HTC مؤخراً عن تقريرها المالي لشهر فبراير، والذي كشف عن إنخفاض في الإيرادات بنسبة 33% عن نفس الشهر من العام الماضي.

نشرت شركة HTC تقريرها المالي الذي تكشف فيه عن الإيرادات الأولية لشهر فبراير، والتي تصل إلى أكثر من 14 مليون دولار، وهو إنخفاض بنسبة 33%، بينما تنخفض الإيرادات مقارنة بشهر يناير بنسبة 12%.

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تواجه شركة HTC التايوانية إنخفاض جديد في الإيرادات في تقريرها الجديد لشهر فبراير، رغم إستمرار الشركة في المنافسة في سوق الهاتف مع إصدارها الأخير Wildfire R70 الذي جاء في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، والذي أطلق في أسواق تايلند والهند.

ويشير هذا التقرير إلى أن HTC مازالت تواجه بعض الصعوبات في العودة للتنافس بقوة في سوق الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن يكشف التقرير السنوي للشركة الذي يعلن عنه قريباً عن آداء HTC خلال 2019.

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