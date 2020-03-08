تكنولوجيا: رصد صور حية لهاتف Pixel 4A وحافظة الهاتف في تسريبات جديدة على تويتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة جوجل خلال الفترة القادمة إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Pixel 4A، ومن جديد يظهر الهاتف في أحدث الصور الحية مع الحافظة المخصصة للهاتف.
رصد هاتف Pixel 4A في عدة تسريبات مصورة خلال الفترة الماضية إستعداداً للإعلان الرسمي عن هاتف جوجل المتوسط لاحقاً هذا العام.
جاءت الصور الحية الجديدة لهاتف Pixel 4A في البداية على Reddit ومن ثم نشرت الصور على تويتر، حيث يظهر هاتف Pixel 4A مع حافظة مصممة من النسيج باللون الرمادي، بينم يتميز الهاتف باللون الأسود مع زر باللون الأبيض.
كما تؤكد الصور الحية على أن هاتف Pixel 4A يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، وهو تصميم يتوافق مع الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت سابقاً على OnLeaks.
وتشير التوقعات إلى أن هاتف Pixel 4A سيضم شاشة AMOLED، من جانب أخر يظهر مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، ويأتي الهاتف بكاميرة خلفية أحادية كما في هاتف Pixel 3A، ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار مدخل 3.5مم للسماعات.
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