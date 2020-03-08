رمال وأتربة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإثنين، يشهد ارتفاعا آخر في درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسا حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على أقصى الغرب.".

وأضافت: "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وشمال الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 ـ 2.5 متر.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الإثنين، على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15

قنا العظمى 31 درجة والصغرى 14

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15