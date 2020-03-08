شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختبر خطة العمل عن بعد لموظفيها وسط مخاوف من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا الأمريكية، أنها تختبر يوم عمل عن بعد للعديد من الموظفين للتحضير لسيناريو يزداد فيه تفشي فيروس كورونا سوءًا، وتعمل ناسا مع سلاح الجو الأمريكي على الاختبار كإجراء وقائي، حيث أن هناك أكثر من 100000 حالة إصابة في جميع أنحاء العالم حاليا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال ستيف جوركزيك مدير ناسا في رسالة للموظفين، "الغرض من هذا التمرين هو اختبار قدراتنا ومواردنا واستعدادنا للعمل عن بعد على نطاق واسع".

وأضاف جوركزيك : "أنا أشجع موظفي الخدمة المدنية والمقاولين في الموقع المؤهلين للعمل عن بُعد على المشاركة من خلال العمل من موقع بديل"، حيث أعطى تعليمات حول المعدات التي يجب نقلها إلى المنزل وحث الموظفين المؤهلين للعمل عن بعد على التعود على نقل الأشياء الأساسية معهم كل ليلة.

وقال جوركزيك: "أشجعك على البدء في أخذ الكمبيوتر المحمول الذي تصدره الحكومة والمواد الأساسية الأخرى إلى المنزل يوميًا"، موضحا "إذا استمر الوضع، فسننتقل إلى العمل عن بُعد بشكل متكرر".

وتنص وثيقة برنامج العمل عن بعد لوكالة ناسا على الإنترنت على أن معظم الوظائف قد تعمل عن بعد على الأقل في بعض الأحيان، على الرغم من وجود استثناءات لبعض واجبات المهمة والمناقشات المباشرة والوظائف التي تتطلب تسهيلات أو مواد أو معدات خاصة.

Advertisements

كما أن لدى وكالة ناسا أيضًا موقع ويب يوفر للموظفين تحديثات منتظمة حول حالة فيروس كورونا.

وهناك بعض الفئات التي ستحتاج إلى التواجد في موقع العمل مثل الأشخاص الذين يعدون أجهزة لرحلات الفضاء في الموقع لأن هذا العمل يتطلب ظروف غرفة نظيفة.

وستشمل هذه الفئة الفريق الذي يستعد لمستكشف المريخ 2020 المجهز حديثًا للإطلاق من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا في يوليو.

أما الفئة الأخرى هي الموظفين الذين يتواصلون مع الأقمار الصناعية أو مع أطقم محطة الفضاء الدولية، لأن مثل هذه الاتصالات تتطلب عمومًا خطوطًا آمنة ومعدات متخصصة.